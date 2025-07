Il palazzo della Regione Lombardia inutilizzato ma è stato pagato 7 milioni e costa 344mila euro l’anno

Un palazzone di proprietà di Regione Lombardia, costato quasi 7 milioni e mezzo, non solo è praticamente inutilizzato e lasciato a prendere polvere da ormai un anno, ma continua a costare decine di migliaia di euro al mese ai cittadini. È uno dei tanti paradossi che fanno parte dell’utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. L’acquisto per 7 milioni di euro – Il palazzo in questione si trova a Milano, in via Don Minzoni nel quartiere Bovisa, ed è un’imponente struttura di sette piani più altri due interrati. Nel 2008 lo acquistò Lombardia Informatica, la vecchia società regionale del digitale che poi è confluita in Aria, ma che ancora mantiene la sua insegna fuori dall’edificio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il palazzo della Regione Lombardia inutilizzato, ma è stato pagato 7 milioni e costa 344mila euro l’anno

