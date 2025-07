il padre del dj | Riporto mio figlio a casa con Ibiza ho chiuso

Tempo di lettura: 2 minuti “Non ho ancora dati sufficienti sulla refertazione della tac e dei nuovi esami che sono stati effettuati nella notte. Ci vorranno ancora un paio di giorni. Ma poi riporterò Michele a casa a Napoli, domenica. La salma è stata liberata, domani è prevista la cremazione. Mia moglie Daniela e l’altro mio figlio Giampiero come me sono straziati”. Lo dice all’ANSA Giuseppe Noschese, il padre del dj e producer napoletano Michele, 35 anni, morto sabato scorso a Ibiza in circostanze ancora non del tutto chiarite. L’ex primario del Cardarelli è nella casa che aveva acquistato 5 anni fa il figlio a Rocca Llisa, sulle colline di Sant’Elaulia che dominano Ibiza, assediata dai giornalisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - il padre del dj: “Riporto mio figlio a casa, con Ibiza ho chiuso”

Giuseppe Noschese, medico in pensione ed ex coordinatore del Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli, padre del dj morto in Spagna nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, è a Ibiza per riportare a casa la salma del figlio e provare a fare luce

