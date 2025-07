Il nuovo Superman merita un sequel

Il nuovo Superman di James Gunn, attuale capoccia del DCU, non aveva ancora compiuto una settimana di vita al cinema che già si vociferava del prossimo tassello: Supergirl, atteso per giugno 2026. Certo, è un po' estenuante dover già parlare del futuro di una saga cinematografica quando l'ultimo capitolo, che in questo caso è anche il primo, è appena arrivato nelle sale. Ma questo passa la celluloide e le premesse sembrano promettenti. Milly Alcock, apparsa brevemente nei panni di Kara Zor-El nel film dedicato al cugino kryptoniano, ha lasciato intravedere una Supergirl diversa, più ruvida e ironica, che potrebbe regalare un'opera sorprendentemente divertente.

Superman di tom welling vola su metropolis nel sequel epico di smallville - Il ritorno di Tom Welling come Superman in un’arte fan dedicata a Smallville. Nel panorama delle produzioni DC, il personaggio di Superman continua a suscitare grande interesse tra i fan.

Superman sequel: perché la scelta del regista è ancora giusta per il dceu - Il panorama cinematografico legato ai supereroi ha attraversato diverse fasi di sviluppo e trasformazione, con un focus particolare sulle difficoltà incontrate dal cosiddetto DCEU (DC Extended Universe).

Superman 2, James Gunn già al lavoro sul sequel: "Ma non sarà quello che vi aspettate" - Quando manca un mese esatto all'uscita della pellicola nelle sale americane, il regista si è già aperto a proposito di un probabile sequel Superman sarà il primo film del DCU e avrà un ruolo fondamentale nella creazione del nuovo universo cinematografico dei DC Studios.

"SUPERMAN" CHIUDE IL SECONDO WEEKEND IN TESTA E SI PORTA A 3,7 MILIONI DI EURO. LA TOP TEN DI IERI, DOMENICA 20 LUGLIO 2025 E I DATI DEL FINE SETTIMANA. #BoxOfficeItalia #incassi #ingressi #presenze #spettatori dati cinetel di ieri, Vai su Facebook

L'ultimo film di Superman merita un sequel; Superman, anche il Sunday Times rompe l'embargo ma la recensione è positiva: Un trionfo; La Saga di Moro merita una trilogia di film: ecco come Dragon Ball Super può rinascere.

Superman, 3 registi perfetti per il sequel se non dovesse tornare James Gunn - Se James Gunn dovesse abbandonare il progetto di Superman 2, siamo sicuri che questi 3 registi saprebbero cogliere in modo eccellente la sua eredità. Come scrive cinema.everyeye.it

Superman, Rachel Brosnahan vuole vedere questo supereroe nel sequel - Il nuovo Superman conquista il pubblico e già si pensa al futuro tra desideri del cast, nuovi eroi e ipotesi per un sequel ricco di sorprese. Riporta cinema.everyeye.it