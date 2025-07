Il nuovo lavoro della signorina Lucky e l’importanza del cinema nel fumetto

Sfogliare Il nuovo lavoro della signorina Lucky è come entrare in un cinema abbandonato. La luce filtra tra le fessure, mostrando il pulviscolo, mentre sullo schermo si proietta la sbiadita quotidianità di una commessa straordinaria. Così, Fumiko Takano ci accompagna in un mondo fuori dal tempo, un luogo in cui ordinario e meraviglia si mischiano, tingendosi di giallo e ironia. Il nuovo lavoro della signorina Lucky, originariamente pubblicato tra il 1986 e il 1987 e disponibile in Italia grazie a Coconino Press, non è solo un racconto piacevole e nostalgico, ma un vero e proprio capolavoro di tecnica che si svela appieno solo dopo più di una lettura. 🔗 Leggi su Screenworld.it

