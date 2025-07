Come le water square europee, ad Agrate prende forma la prima “water plaza” brianzola. Il cantiere firmato BrianzAcque entra nel vivo tra sostenibilità, innovazione e rigenerazione urbana. I lavori sono cominciati a maggio e saranno conclusi entro l’autunno. Ma il progetto si intuisce già perfettamente. Il bacino nel cuore della città, fra piante, erba e fiori, è la risposta intelligente ai danni del cambiamento climatico e alle bombe d’acqua: in caso di temporali estremi, sempre più frequenti, è capace di trasformarsi in un laghetto che mette al riparo case, scantinati, garage e negozi dalla minaccia delle esondazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo bacino nel cuore di Agrate. Water plaza, lavori avanti tutta