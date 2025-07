Il Napoli si assicura Milinkovic-Savic | una garanzia tra i pali è da record

Nel pomeriggio è arrivato il tanto atteso Here We Go di Fabrizio Romano che ha, di fatto, sancito il buon esito della trattativa tra il Napoli e il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Un acquisto che andrà ad aumentare la competitività tra i pali, come voluto da Antonio Conte. Appurato che Vanja sarà dei nostri, adesso è il momento di scoprire insieme perchè Antonio Conte desiderava così ardentemente il gigantesco portiere serbo. Milinkovic-Savic: statistiche da top player. Come riportato da Opta, Milinkovic-Savic è stato il portiere con più parate in Serie A nella stagione 202425: ben 135 interventi decisivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli si assicura Milinkovic-Savic: una garanzia tra i pali, è da record

