Il Napoli ha chiuso l'operazione per portare Vanja Milinkovi?-Savi? all'ombra del Vesuvio. Il club azzurro ha raggiunto un accordo totale con il Torino per l'ingaggio del portiere serbo, che sarà il nuovo numero uno della squadra guidata da Antonio Conte. Il trasferimento si concretizzerà con un esborso complessivo di 21 milioni di euro, da versare in quattro anni. L'intesa tra i due club è stata favorita anche dall'accordo parallelo che prevede il passaggio in prestito di Cyril Ngonge al Torino, operazione che ha contribuito a sbloccare la trattativa. Milinkovi?-Savi?, che aveva già dato il proprio assenso al trasferimento da diverse settimane, è pronto a iniziare la sua avventura in azzurro.

© Anteprima24.it - Il Napoli ha scelto il suo nuovo portiere: arriva Vanja Milinkovi?-Savi?