Il muro di via Michelangelo finalmente verrà riparato La prossima settimana l' inizio dei lavori

ANCONA – Battaglia vinta. Il muro pericolante di via Michelangelo verrà finalmente sistemato. Per la gioia di tutti i residenti e di chi si trova a passare lungo via Buonarroti. Ad annunciarlo è stato ieri, giovedì 24 luglio, Daniele Carnevali, presidente della Provincia di Ancona, ente titolare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Muro di via Michelangelo, latitano i lavori mentre le protezioni collassano su se stesse - ANCONA – Negli scorsi mesi diverse volte vi avevamo parlato più volte delle criticità esistenti nel muro di via Michelangelo Buonarroti, ad Ancona, situato a pochi metri di distanza dal liceo classico Rinaldini.

Muro di via Michelangelo, sistemati rete arancione e segnaletica, ma i lavori di ripristino ancora latitano - ANCONA – Giungono novità relativamente al muro dissestato di via Michelangelo. Un caso che Ancona Today sta seguendo da mesi e di cui l’ultima volta vi avevamo dato notizia sabato scorso, per denunciare il collassamento delle reti di protezione.

