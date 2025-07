Il mondo del wrestling piange la leggenda Hulk Hogan L’omaggio dei colleghi sui social

Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Hulk Hogan, icona assoluta della disciplina e volto simbolo di un’intera epoca. Hogan, il cui vero nome era Terry Gene Bollea, è morto nelle scorse ore all’etĂ di 71 anni  probabilmente per un attacco cardiaco. La notizia ha lasciato un vuoto enorme tra fan, appassionati di tutto il mondo  colleghi che hanno diviso il ring con lui nel corso di una carriera lunga e spettacolare. L’ondata di messaggi sui social: da John Cena  The Rock . Non appena la notizia della sua morte è diventata pubblica, le reazioni sui social non si sono fatte attendere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mondo del wrestling piange la leggenda Hulk Hogan. L’omaggio dei colleghi sui social

In questa notizia si parla di: mondo - hogan - wrestling - hulk

Shock nel Mondo del Wrestling: Hulk Hogan ci lascia, ecco come è morto! - Hogan, nato l'11 agosto 1953, avrebbe compiuto 72 anni tra poco più di due settimane. Considerato una vera icona del wrestling, Hogan ha rivoluzionato questo sport trasformandolo in uno spettacolo di intrattenimento per famiglie, avvicinando milioni di appassionati in tutto il mondo.

Il mondo del wrestling è in lutto: Hulk Hogan è morto a 71 anni - Baffi biondi a ferro di cavallo, la bandana e il grido di battaglia: “ Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you? “.

Addio al wrestler Hulk Hogan: il corpo dell’America https://editorialedomani.it/politica/mondo/hulk-hogan-morto-wrestling-corpo-america-trump-qmmp442j?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=domanigiornale… Vai su X

Mondo del Wrestling in lutto: è morto Hulk Hogan “The Incredible” è stato trovato morto nella sua abitazione in Florida dai sanitari inviati per soccorrerlo. Si è trattato di un arresto cardiaco. La Star della WWE ha vinto il titolo di campioni del mondo per dodici vo Vai su Facebook

Hulk Hogan, la vita e la carriera della leggenda del wrestling. FOTO; Hulk Hogan, leggenda del wrestling, è morto all'età di 71 anni per un malore; Addio a Hulk Hogan, leggenda del wrestling Usa. Il ricordo di Trump: «Ho perso un grande amico.

Addio a Hulk Hogan, il Michael Jordan del wrestling. Fu una stella anche di cinema e tv - Scoperto da Jack Brisco, altro big del circuito, mentre suonava il basso. Segnala gazzetta.it

Hulk Hogan è morto a 71 anni: il wrestling dice addio al suo gigante - Hulk Hogan, icona del wrestling internazionale, è morto a 71 anni: le prime ipotesi sul decesso. Secondo notizie.it