Il mondo del calcio pontino in lutto per la scomparsa di mister Nicola Lidozzi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lutto nel mondo del calcio pontino: Nicola Lidozzi, storico allenatore che ha guidato diverse realtà calcistiche tra cui Aprilia, Anzio, Nettuno, e molte altre, è venuto a mancare all’età di 79 anni. La sua carriera da tecnico ha segnato la vita di tanti calciatori e appassionati, che oggi lo ricordano con affetto e stima. La scoperta e la morte. La tragedia si è consumata pochi giorni fa, quando Lidozzi è stato trovato privo di conoscenza in un terreno dove si trovava probabilmente per raccogliere delle more. Dopo essere stato trasportato al Nuovo Ospedale dei Castelli, le sue condizioni si sono aggravate e ieri mattina è purtroppo deceduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il mondo del calcio pontino in lutto per la scomparsa di mister Nicola Lidozzi

In questa notizia si parla di: mondo - calcio - pontino - lutto

Lutto nel mondo del calcio, il giornalista ci ha lasciati: era un volto storico della tv - Il giornalista sportivo si è spento oggi, è stato un volto storico per la televisione e per il giornalismo italiano.

Criscitiello: “Il calcio è un mondo a parte, e la Serie C ne è la prova più lampante” - Il giornalista Michele Criscitiello ha acceso i riflettori sulle drammatiche contraddizioni che affliggono il terzo campionato italiano

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale.

Il mondo del calcio, in particolare quello del Latina, piange la morte di Candiano Antinogene; Lutto nel calcio pontino, è morto Costanzo Arduini; Il calcio pontino e non solo piange la scomparsa di Gino Bondioli.

Il mondo del calcio pontino piange la morte di Nicola Lidozzi - Addio allo storico mister che nel corso degli anni ha allenato Aprilia, Anzio, Nettuno e tante altre realtà Come Falasche e Campo di Carne ... Come scrive latinaoggi.eu

Mondo del calcio in lutto, è morto l'ex difensore della Fiorentina Celeste Pin - Pin, 64 anni, è stato tra i volti noti della Serie A tra gli anni '80 e '90, mettendosi in luce in particolar modo con la maglia della Fiorentina. Riporta internapoli.it