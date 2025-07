Il mistero della morte di Erika Ferini Strambi | nessuna ferita restano i dubbi

I risultati preliminari dell'autopsia non chiariscono le cause del decesso. Nessuna coltellata, nessun colpo d'arma da fuoco, né segni evidenti di violenza. Solo alcune fratture alle costole, compatibili con un possibile incidente stradale. Sono questi i primi riscontri emersi dall'autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la 53enne dipendente dell'area risorse umane di Luxottica, scomparsa nella notte tra il 5 e il 6 luglio e ritrovata priva di vita il 16 luglio nei campi tra Pantigliate e Peschiera Borromeo. Un'indagine ancora senza risposte. I risultati dell'esame autoptico non risolvono il mistero della morte di Erika, per la quale la Procura di Milano indaga per omicidio, affidando il caso ai carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale, coordinati dal pm Francesco De Tommasi.

In questa notizia si parla di: nessuna - mistero - morte - erika

Il ritrovamento del corpo senza vita di Erika Ferini Strambi, 53 anni, in un campo isolato tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, ha aperto un caso pieno di enigmi Vai su Facebook

