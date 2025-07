Il metodo Starmer o di come si può sfidare la destra sul suo terreno

Cosa fare con il populismo? Bisogna chiederlo a Keir Starmer, perchĂ© sa come batterlo. Nel luglio dello scorso anno, dopo quattro – dicasi quattro – sconfitte consecutive dei laburisti, ha vinto le elezioni con gli stessi seggi della prima volta di Tony Blair nel 1997, conquistando la Gran Bretagna. Com’è stato possibile che nella terra dov’è esploso il movimento populista con la Brexit, con un’ultradestra agguerritissima e feroce, quella di Nigel Farage, vinca un laburista? Bisogna imparare da Starmer perchĂ©, sia pur in una diversa situazione, la sua ricetta va benissimo anche per l’Italia. Anzi, va bene per tutto l’Occidente democratico, dove nessun Paese può dirsi al riparo dal pericolo populista. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il metodo Starmer, o di come si può sfidare la destra sul suo terreno

In questa notizia si parla di: starmer - metodo - sfidare - destra

Pragmatismo antipopulista Il metodo Starmer, o di come si può sfidare la destra sul suo terreno.

Scandalo stupri minori, la mossa anti-Farage di Starmer: sì all ... - È l’ennesima retromarcia di Keir Starmer, per tentare di fermare l’avanzata di Nigel Farage verso Downing Street. Scrive repubblica.it

Regno Unito, Starmer in crisi: welfare tagliato per la difesa - I tagli al welfare per finanziare la spesa militare hanno spaccato il Labour, commosso la cancelliera ... Riporta agensir.it