Gusto e divertimento in un vero e proprio percorso gastronomico d’Italia attraverso le specialità regionali più famose. È tutto pronto nel centro storico di Cerreto Guidi per la sfida culinaria più attesa dell’estate. Domani sera a partire dalle 19.30, torna infatti, il " Mestolo d’oro ", premio intitolato a Giuseppe Palatresi. Ospite d’eccezione e giudice della serata lo chef toscano Federico Fusca, noto per il suo programma televisivo "È sempre mezzogiorno su Rai 1". Dopo aver lavorato in vari ristoranti e hotel, la pandemia ha segnato un cambiamento significativo nella sua vita, portandolo a diventare un food influencer con oltre un milione di followers sui vari social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mestolo d’oro. La sfida a tavola fra le contrade