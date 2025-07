Il mercato dell’auto manda in rosso Stm Titolo giù del 16%

La società dei semiconduttori ha chiuso il secondo trimestre con una perdita di 97 milioni. Lite Italia-Francia sul ceo.

Ad aprile in crescita il mercato dell’auto - ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2025 sono state immatricolate 139.084 auto, in aumento del 2,7% rispetto alle 135.

Il mercato dell’auto usata cresce ancora - ROMA (ITALPRESS) – Nuovo segno positivo per il mercato dell’auto usata: a marzo, con oltre 497 mila trasferimenti di proprietà si registra la settima crescita consecutiva, con un +3,8% rispetto rispetto allo stesso mese del 2024.

Minacce e bonifici revocati: come funzionano le truffe nel mercato delle auto usate - Il sistema era semplice, ma allo stesso tempo molto efficace. I bonifici venivano revocati prima di diventare effettivi, le macchine invece erano rivendute subito, lasciando di fatto a bocca asciutta il proprietario che aveva venduto la sua auto.

La crisi della Germania manda in rosso il made in Italy; Cina e Nikkei in rosso, l’asta dei T bond manda in tilt i mercati. Ecco perché; Immatricolazioni auto Italia, nel 2024 vendute 1,55 milioni di vetture.

Mercato auto in rosso: a giugno calo del 5,1% in Europa - 732 autovetture con un calo del 5,1% rispetto al giugno 2024 in Europa Occidentale, tra Unione Europea, Islanda, ... Lo riporta informazione.it

Mercato auto Ue in rosso: crollano benzina e diesel, le ibride dominano ma l’elettrico non sfonda - Alla fine di giugno 2025, le immatricolazioni di auto a benzina erano diminuite del 21,2%, con tutti i principali mercati che hanno ... Si legge su energiaoltre.it