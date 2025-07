Il Mediterraneo continua a scaldarsi

di Giuliano Velotto Romano Il Mediterraneo è la casa di 500 milioni di persone in 22 paesi e dal 2023 ci sono state consistenti ondate di calore che hanno battute i precedenti record di temperatura, il sistema di monitoraggio satellitare Europeo Copernicus ha rilevato l’ultimo record battuto della temperatura media nel Giugno del 2025, quando le temperature della superfice dell’acqua hanno raggiunto una medie di 3 C° sopra la media del periodo 1991-2020, con eccessi di 4C° in alcune zone lungo le coste della Francia e della Spagna. In generale, il Mare Nostrum si scalda del 20% più velocemente rispetto alla media globale, dietro solo alla regione Artica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it