La band milanese si racconta: l'esordio tra funk, jazz e colonne sonore anni settanta, Milano, un singolo estivo che non è la solita hit. «Vogliamo solo far ballare la gente in libertà». L'intervista.

Il Mago del Gelato: «La musica alternativa esiste, anche d'estate, ma nessuno la racconta. Sanremo? Ancora non è pronto, ma magari lo sarà»