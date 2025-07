Non è stato solo una leggenda del wrestling, ma un'icona che ha saputo uscire dal ring e incarnare certi valori a stelle e strisce come nessun altro. Protagonista di una finzione che ha incantato gli States per decenni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il lato B di Happy Days: Hulk Hogan è stato l'America