Il Kouros ritrovato torna a Catania esposizione per un anno nel polo museale Santa Chiara

√ą tornato a Catania il Kouros, lo straordinario reperto frutto della ricomposizione tra la testa della celebre ‚ÄúCollezione Biscari‚ÄĚ del Castello Ursino e il torso di propriet√† del museo ‚ÄúPaolo Orsi‚ÄĚ di Siracusa. Ad aprire il nuovo allestimento, nel polo museale ‚ÄúSanta Chiara‚ÄĚ √® stato il sindaco. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Polo museale Santa Chiara: da venerdì in esposizione il Kouros ritrovato Venerdì 25 luglio alle ore 10, nel Polo museale Santa Chiara di via Castello Ursino 20, il sindaco Enrico Trantino insieme con rappresentanti della Regione Siciliana e con il dirett… Vai su X

