Il Gran Muftì di Gerusalemme arrestato dalle forze israeliane dopo la preghiera del venerdì Sale la tensione in Medio Oriente

Sale la tensione in Medio Oriente dopo il fallimento dei negoziati di pace a Doha, in Qatar, che hanno visto il ritiro delle delegazioni di Israele e Stati Uniti. In questo contesto, le forze israeliane (IDF) hanno arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina, il predicatore della moschea di Al-Aqsa, sceicco Mohammad Hussein, all’interno dei cortili del luogo sacro. . La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa palestinese Wafa e confermata anche da una nota ufficiale del Dipartimento per le Dotazioni Islamiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Gran Muftì di Gerusalemme arrestato dalle forze israeliane dopo la preghiera del venerdì. Sale la tensione in Medio Oriente

Israele-Hamas, media: “Idf hanno arrestato Gran Muftì di Gerusalemme” - (Adnkronos) – Le forze di occupazione israeliane hanno arrestato lo sceicco Mohammad Hussein, Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina, dopo la preghiera del venerdì presso il complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme.

