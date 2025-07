L’amore per la natura di Carlo III è noto in tutto il mondo da decenni. Il successore di Elisabetta II è conosciuto come un ambientalista, interessato ai temi relativi alla salvaguardia del pianeta, come l’inquinamento, il cambiamento climatico e la questione degli sprechi. Ha cercato di rendere i parchi che circondano i Palazzi reali dei veri e propri eden, dei rifugi per il corpo e lo spirito. Stando alle recenti rivelazioni, però, il Re avrebbe realizzato questa sorta di paradisi terrestri aperti ai visitatori a spese della serenità e del benessere psicologico dei suoi giardinieri. Il Palazzo si è difeso dalle accuse, ma gli addetti ai lavori, stanchi di presunte continue richieste e di un ambiente definito “tossico”, hanno fatto le valigie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il giardino “tossico” di Highrove: gli impiegati protestano contro Carlo III