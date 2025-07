Il futuro sommerso della costa romagnola che affonda | entro 70 anni l' Adriatico si alzerà di almeno mezzo metro

L’erosione costiera colpisce anche in estate. L’arretramento della linea di costa è sempre stato un fenomeno tipicamente invernale, con le mareggiate che nei mesi freddi portavano via la sabbia. Ma negli ultimi anni a causa del riscaldamento globale, che sta provocando l’innalzamento del livello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il futuro sommerso della costa romagnola che affonda: entro 70 anni l'Adriatico si alzerà di (almeno) mezzo metro; Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati; Le notizie del 21 ottobre sul maltempo in Emilia-Romagna: a Bologna si spala il fango, aperto un fascicolo sulla morte di Simone Farinelli.

Rafforzata con 50.000 tonnellate massi scogliere costa romagnola - In evidenza I 70 anni di Ornella Muti, la diva di ferro e di velluto ... Segnala ansa.it