Il futuro dell’Ac Prato Si riaccende l’entusiasmo I tifosi vogliono crederci | I segnali sono positivi

Musica, drink, cori e tanto tanto entusiasmo. Il tutto rigorosamente a tinte biancazzurre. Un centinaio di tifosi dell' Ac Prato si sono ritrovati nella serata di ieri per l'aperitivo organizzato presso il Bar Amantea di via Boni, che dai prossimi mesi diventerà la sede ufficiale del Prato Club (grazie in particolare all'iniziativa di Rossano Carboni) e quindi un punto di riferimento per tutti i sostenitori della squadra laniera, dove si potranno anche acquistare i biglietti per le partite. Segno di come in città stia rinascendo la passione per il Prato, messa a dura prova dalle vicissitudini recenti, fra l'estenuante trattativa di cessione del club e il rischio di non vedere la squadra iscritta al prossimo torneo di Serie D, con conseguente ripartenza dall'inferno della Terza Categoria.

