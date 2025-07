Il fratello di Epstein | Sapeva cose compromettenti su Trump

Parla il fratello di Jeffrey Epstein e aumenta il pressing su Donald Trump. Intervistato dal Guardian, Mark Epstein ha affermato che il finanziere condannato per reati sessuali e pedofilia avrebbe avuto “informazioni compromettenti” sull’attuale presidente americano. Un’accusa pesante che arriva nelle ore del confronto tra la giustizia Usa e Ghislaine Maxwell, socia del miliardario giĂ condannata per traffico sessuale di minorenni. Il fratello di Epstein ha affermato che Jeffrey sosteneva di possedere informazioni compromettenti su Trump senza però precisarne la natura. “Anni fa ha detto di avere materiale, ma non so cosa fosse”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

