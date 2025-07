Il film di vampiri della disney conquista il pubblico e dimostra la popolarità del franchise

Il successo di Zombies 4: Dawn of the Vampires conferma l’importanza della saga tra le produzioni Disney più apprezzate dal pubblico giovane. La pellicola, trasmessa in prima visione su Disney Channel il 10 luglio e successivamente disponibile su Disney+ dal giorno seguente, ha riscosso un notevole interesse fin dai primi giorni, rafforzando la posizione della serie come uno dei franchise più seguiti del momento. impatto e ricezione di Zombies 4. risultati di visualizzazione e popolarità. Secondo fonti di settore, Zombies 4 ha totalizzato oltre 9,3 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo nei primi dieci giorni dalla sua uscita su Disney+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

