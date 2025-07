Il dt Cianni a caccia di rinforzi Il difensore Cocino vicino alla firma

La Recanatese che si presenterĂ lunedì al raduno allo stadio "Tubaldi" è bella che fatta. Con le conferme di Mordini e quella di D’Angelo ufficializzata nel pomeriggio di ieri, Cianni ha completato quella che può essere definita la prima parte del percorso, ossia arrivare a questo appuntamento con l’ottanta per cento della rosa a disposizione dello staff tecnico, come d’altronde dichiarato nella conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Savini. Si partirĂ dunque così, con un carico di belle speranze ed il mix, voluto e cercato, tra senatori o comunque gente di lungo corso e tanti giovanotti pieni di entusiasmo e con qualche qualitĂ non disprezzabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il dt Cianni a caccia di rinforzi. Il difensore. Cocino vicino alla firma

