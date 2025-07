Il diavolo veste Prada 2 | nuove foto di Meryl Streep e Anne Hathaway sul set

Meryl Streep e Anne Hathaway stanno attirando l’attenzione per le strade di New York City, sfoggiando look satirici mentre riprendono i loro iconici ruoli di Miranda Priestly e Andrea “Andy” Sachs per la produzione in corso di Il diavolo veste Prada 2. Deadline ha riportato queste foto, che si possono vedere a questo link. Negli scorsi giorni, Hathaway aveva già mandato in delirio il web condividendo una prima foto di se stessa nei panni di Andy nel 2025, con indosso un completo gessato e un sorriso smagliante. L’immagine, taggata “Andy Sachs 2025 #dwp2”, è diventata immediatamente virale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

