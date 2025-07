Il diavolo veste Prada 2 | foto esclusive di Meryl Streep e Anne Hathaway sul set

Il ritorno sul grande schermo di due icone del cinema, Meryl Streep e Anne Hathaway, sta attirando l’attenzione degli appassionati e dei media. Le attrici sono state avvistate nelle strade di New York City mentre interpretano nuovamente i loro celebri ruoli di Miranda Priestly e Andrea “Andy” Sachs. Questo segnala l’avvio delle riprese di Il diavolo veste Prada 2, un sequel molto atteso che promette di approfondire le vicende delle protagoniste in un contesto mediatico profondamente mutato rispetto al passato. Le immagini pubblicate da fonti ufficiali mostrano le due attrici con look distintivi, che richiamano i personaggi iconici del primo film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

