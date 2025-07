Il Csm attacca il ministro della Giustizia Carlo Nordio per difendere il cognato del deputato grillino. Si riaccende lo scontro tra toghe e governo. Il 16 luglio scorso Raffaele Piccirillo, magistrato della Corte di Cassazione, a lungo dirigente apicale del ministero della Giustizia, in un'intervista a Repubblica, metteva in fila tutti gli errori del Guardasigilli Carlo Nordio sul caso Almasri. Una critica (legittima) violentissima contro l'operato del ministro. Tant'è che Nordio, qualche giorno dopo ha rimesso in riga il magistrato. Lesa maestà. Immediata si mette in moto la macchina da guerra di sinistra e toghe contro il ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Csm difende il magistrato anti Nordio. I legami di Piccirillo, cognato di De Raho