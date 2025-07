Arezzo, 25 luglio 2025 – I l Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo” amplia i propri orizzonti verso il resto della regione. Tra le novità della quinta edizione dell’evento promosso da Ginnastica Petrarca e Comune di Arezzo rientra il coinvolgimento diretto del Comitato Regionale della Toscana del Coni per individuare il miglior giovane atleta a cui verrà conferito il premio speciale intitolato a Giorgio Cerbai per celebrare l’impegno, il talento e i valori delle nuove generazioni. Il confronto tra i delegati del Coni delle varie province ha permesso di individuare il quattordicenne Nicola Montigiani di Abbadia San Salvatore che riceverà il riconoscimento nel corso della serata di gala in programma alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Coni regionale premia il miglior giovane della Toscana con l’“Aquila d’Oro”