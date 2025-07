Il Comune di Grottaminarda riconosce lo Stato di Palestina

Dopo una serie di argomenti tecnici quali riconoscimento debiti fuori bilancio, variazioni di Bilancio e del Dup per l'inserimento di finanziamenti, il Consiglio Comunale di Grottaminarda ha approvato all'unanimitĂ la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il Deliberato sarĂ . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: grottaminarda - stato - palestina - comune

Controlli dei Carabinieri ad Ariano Irpino e Grottaminarda: denunce, sanzioni e sequestri per droga e guida in stato di ebbrezza - Avellino. Prosegue, con costanza e determinazione, l’attività di prevenzione e repressione della criminalità comune e predatoria messa in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto, dottoressa Rossana Riflesso.

Dopo 10 anni dall’inchiesta sull’Acs del comune di Avellino arrivano le condanne per peculato al presidente pro tempore e altre tre persone. Complessivamente pene per 14 anni e 2 mesi. #itv Vai su Facebook

Il Comune di Grottaminarda riconosce lo Stato di Palestina; Grottaminarda, in consiglio la mozione pro-Palestina. Dibattito politico rinviato; Grottaminarda, domani il Consiglio comunale: tutti i punti da discutere.

Stasera consiglio comunale a Grottaminarda Delibera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Grottaminarda – Nove ordini del giorno, l’ultimo dei quali era la proposta di impegno per il riconoscimento dello Stato di Palestina. corriereirpinia.it scrive

Mirabello Sannitico, sì a riconoscimento Stato di Palestina - Anche il Comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) si unisce ad altre amministrazioni locali riconoscendo lo Stato di Palestina e, nel contempo, chiedendo l'immediata cessazione delle ostilità nella ... Riporta ansa.it