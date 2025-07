Il compleanno di Jennifer Lopez | festeggia i 56 anni con la schiena nuda e una torta a tre piani

Jennifer Lopez ha compiuto 56 anni ma, trovandosi in tour, ha dovuto festeggiare nel backstage di uno dei suoi concerti. Non ha, però, rinunciato al glamour, anzi, è apparsa super luminosa in un lungo abito di cristalli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia - Accade anche alle star di dover affrontare piccoli infortuni sul lavoro, e condividendoli, riducono le distanze con i followers, mettendo in evidenza che anche loro sono esseri umani

Jennifer Lopez cade durante le prove degli American Music Awards: l’infortunio al viso, come sta ora - Jennifer Lopez su Instagram ha raccontato la sua spiacevole disavventura. Stava provando per gli American Music Awards 2025, evento che condurrà il prossimo 26 maggio, quando è "caduta sul pavimento", scrive PageSix, procurandosi una ferita sul viso.

Jennifer Lopez ferita al naso durante le prove degli AMAs 2025: “È successo questo…” - Un piccolo grande spavento per Jennifer Lopez durante le intense prove degli American Music Awards 2025.

J.Lo compie 56 anni e festeggia con dolcezza! Altro che candeline: per il suo compleanno, Jennifer Lopez ha ricevuto una torta su misura – la JLo Cake – creata apposta per lei da La La Land, una caffetteria americana

#JenniferLopez ha scelto l'Italia per un momento speciale: l'anteprima live del suo nuovo singolo, "Birthday" - uscito proprio nel giorno del suo compleanno.

