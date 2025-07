Il Comitato Centro Storico sogna ad occhi aperti prima del brusco risveglio

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo sognato, complice il caldo, che, tra le tante inaugurazioni, il Comune volesse tagliare il nastro della stagione del rispetto dei cittadini, in generale e di quelli del Centro Storico in particolare. Abbiamo immaginato gli Amministratori intenti ad attivare i varchi, a vegliare sulla quiete degli abitanti del Centro. Il nostro onirico viaggio è proseguito con la foto del Sindaco che sottoscrive la convenzione con l’ARPAC per la rilevazione delle soglie di tollerabilitĂ , che annuncia di voler controllare il volume di alcune esibizioni (ma, poi, saranno tutte state autorizzate come pubblico spettacolo?), che sradica alcuni arredi discutibili in piazze dal nuovo restyling, che non solo invita i cittadini ad essere civili, ma che sanziona quelli che non lo sono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Comitato Centro Storico sogna ad occhi aperti prima del brusco risveglio

In questa notizia si parla di: centro - storico - comitato - sogna

Genova, bande di pusher si picchiano nel centro storico, minorenne ferito a un polmone rischia la vita - Arrestato un operaio di 26 anni di origini africane: in tasca aveva della droga. Ha colpito la vittima con una bottiglia rotta.

Lecce, centro storico come una latrina tra rifiuti ed escrementi - Le immagini parlano chiaro. Immortalano via Ascanio Grandi a Lecce trasformata, all?alba, in un paesaggio post-bellico: rifiuti di ogni genere, bicchieri di plastica impilati in ogni angolo,.

Lecce, centro storico come una latrina tra rifiuti ed escrementi - Le immagini parlano chiaro. Immortalano via Ascanio Grandi a Lecce trasformata, all?alba, in un paesaggio post-bellico: rifiuti di ogni genere, bicchieri di plastica impilati in ogni angolo,.

Un caloroso saluto a tutta la comunità in occasione della festa di San Lorenzo da Brindisi. Un sentito ringraziamento a Don Leonardo Dadamo, al comitato festa e a tutta la comunità parrocchiale per l’impegno e la dedizione con cui, anche quest’anno, stanno Vai su Facebook

Locorotondo, Comitato Residenti del Centro Storico: “Livello di alterazione sotto gli occhi di tutti”; UNA PASSEGGIATA CON COMITATO ORTIGIA CITTADINANZA RESISTENTE; Movida in centro storico, arriva il protocollo. Comitato valuta denuncia contro il Comune.

Emissioni sonore a Fano, comitato del centro contro deroghe - Il comitato residenti centro storico di Fano contesta pubblicamente, attraverso una nota, la scelta dell'amministrazione comunale di modificare il regolamento di polizia urbana in materia di ... Secondo ansa.it

Artisti di strada, il Comitato centro storico: “Il nuovo regolamento non ci riporti nel Far West” - Le preoccupazioni dopo l’annuncio dell’assessora Beghin sulla revisione delle regole e che ha chiarito: “Ogni misura sarà concertata con gli artisti e i ... Segnala genova.repubblica.it