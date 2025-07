Il cinema sotto le stelle torna in Val Bidente con una settimana di proiezioni

Prosegue la rassegna itinerante "Finestre sui cortili" che porta il grande cinema in tutta la vallata con proiezioni e aperitivi sparsi tra Meldola e Santa Sofia.ProgrammaLunedì 28 luglio San Zeno, ex scuole elementari."Napoli New York" di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

