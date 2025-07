Il cielo fa ancora paura | prosegue l' ondata di maltempo sul Lecchese

Dopo l'ondata straordinaria di maltempo del tardo pomeriggio di giovedì, che ha lasciato ferite ancora aperte nel territorio, si guarda al cielo con paura. E ci si interroga sull'evoluzione meteo delle prossime ore. L'allerta meteo di colore giallo per temporali emessa da Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il cielo fa ancora paura: prosegue l'ondata di maltempo sul Lecchese

