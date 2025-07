Il Chelsea ha fallito con un’offerta per firmare Kenan Yildiz

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, il Chelsea è interessato a firmare l’attaccante della Juventus Kenan Yildiz, ma hanno fallito con un’offerta per firmarlo. Secondo un rapporto tramite Calciomercato, il Chelsea ha presentato un’offerta strabiliante di circa 65-68 milioni di euro per la prospettiva turca. Tuttavia, il club italiano non ha intenzione di lasciare che Yildiz lasci il club. Chelsea Face Roadblock a Yildiz Pursuit. Il Chelsea ha visto la loro offerta respinta e sarà interessante vedere se tornano con una proposta migliorata. L’attaccante turco è un talento di livello mondiale con un futuro luminoso ed è considerato una futura stella. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Calciomercato Milan, Maignan ha detto sì al Chelsea: offerta a breve. I dettagli - Mike Maignan avrebbe dato il suo consenso al trasferimento dal Milan al Chelsea: e i Blues sarebbero pronti a presentare l'offerta.

Milan, il Chelsea aumenta l'offerta per Maignan: il portiere attende il via libera, ore decisive per la cessione - Il Chelsea è in pressing totale per l`arrivo di Mike Maignan. Dopo la prima offerta rifiutata da parte del Milan nel corso degli ultimi giorni,.

Thiago Motta: Juventus, non ho fallito e non avevo la squadra contro; Senza Champions la Juventus sacrifica Yildiz: il punto della situazione.

Assalto del Chelsea a Yildiz, la Juve dice no: i dettagli dell'offerta rifiutata - Il Chelsea nei giorni scorsi si è presentato in Italia e ha bussato con decisione alla porta della Juventus, ma la Signora non ha aperto per il suo numero dieci. Scrive gazzetta.it

Juventus, Yildiz non si tocca: rifiutata l’offerta del Chelsea, si pensa al rinnovo - Tutta la dirigenza bianconera e Tudor stravedono per il fantasista e l’obiettivo attuale è di costru ... Segnala sportpaper.it