Il CEO di Liverpool afferma che una grande spesa è arrivata

2025-07-25 10:11:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La significativa spesa di trasferimento di Liverpool questa estate deriva da una vasta pianificazione a lungo termine, secondo il CEO del club Billy Hogan. Hogan afferma che garantire un 20 ° titolo di campionato inglese ha dato al club la sicurezza di operare come un gigante globale. La firma piĂą recente del club, l’attaccante francese Hugo Ekitike di Eintracht Frankfurt, è arrivata in un accordo per un valore di ÂŁ 79 milioni inclusi i componenti aggiuntivi. Quella mossa ha spinto la spesa di trasferimento totale di Liverpool per la finestra a quasi ÂŁ 300 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com