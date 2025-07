di Andrea Gianni MILANO Due "interessi collettivi", quello al "ripristino della legalità urbanistica violata" e i diritti delle famiglie rimaste senza casa a seguito del sequestro, non sono in contrasto. La tutela delle esigenze abitative, quindi, non si risolve "mediante una aprioristica eliminazione di un decreto di sequestro, ma si affida al complessivo sistema statale di tutela delle persone". Principi messi nero su bianco dalla Cassazione, nelle motivazioni con cui è stato respinto il ricorso contro il sequestro del cantiere delle Residenze Lac nella zona del Parco delle Cave, in via Cancano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso Residenze Lac: "Famiglie senza casa?. Annullare il sequestro non è la soluzione"