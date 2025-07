Ingegner Pellegrini, dal punto di vista dei Paesi ospitanti, la storia ci dice che le Olimpiadi in alcuni casi hanno lasciato dietro di sĂ© buchi finanziari ed ecomostri e in altri hanno rappresentato invece una formidabile leva di rilancio. A sette mesi dal via ai Giochi invernali di Milano e Cortina, quale strategia è stata adottata per fare in modo che si verifichi il secondo scenario? «I Giochi del 2026 saranno i piĂą diffusi di sempre. Saranno Olimpiadi e Paralimpiadi estese su una superficie che va da Milano a Cortina, fino anche a Trento e Bolzano, coprendo un’area di oltre 22.000 chilometri quadrati. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Il caso Milano-Cortina ci dimostra che uniti si corre più veloce”: intervista all’ing. Pellegrini (Mit)