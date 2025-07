Il caso del gruppo di ragazzi espulsi da un aereo in partenza a Valencia Israele accusa di antisemitismo Vueling | Ragioni di sicurezza

La Guardia Civil spagnola ha espulso un gruppo di 50 persone, per lo pi√Ļ minorenni, che si trovava su un volo Vueling in partenza dall‚Äô aeroporto di Valencia e diretto a Parigi. √ą successo mercoled√¨, intorno alle 14, quando il comandante del volo ha chiesto che il gruppo, composto da ebrei francesi di ritorno da un campo estivo, fosse allontanato dopo che molti di loro avevano disturbato il volo ma i media e le istituzioni israeliane lo hanno denunciato come un atto di antisemitismo. Queste accuse sono state negate dalla compagnia aerea: ‚ÄúLe azioni del personale di bordo erano dovute esclusivamente a un comportamento che comprometteva l‚Äôintegrit√† del volo, nonch√© la sicurezza dei passeggeri e l‚Äôoperazione nel suo complesso‚ÄĚ, ha dichiarato Vueling in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

