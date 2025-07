Il caso Complanarina Il ministero assicura | | Non è bloccata scioglieremo i nodi

E’ un vero botta e risposta tra Governo e Pd sulla Complanarina di Modena. La strada che unirĂ l’anello della tangenziale al casello autostradale di Modena sud, "non è bloccata per una inadempienza". Semplicemente "il ministero è in attesa di alcuni approfondimenti ed è in consueto e stretto contatto con Aspi". Lo comunicano dal Mit, che conclude: "L’attenzione è massima e c’è la determinazione per sciogliere velocemente tutti i nodi". La replica è quella ai parlamentari modenesi del Partito democratico Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra che hanno presentato un’interrogazione al ministro Matteo Salvini, ritendendo che l’infrastruttura, attesa da anni, "ha subito sin troppi ritardi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso Complanarina. Il ministero assicura:: "Non è bloccata, scioglieremo i nodi"

In questa notizia si parla di: complanarina - ministero - bloccata - nodi

