Uno spettro si aggira per l’Europa: quello del boicottaggio. Ma a differenza del passato, non è più un gesto sporadico o ideologico: è diventato uno strumento di pressione sociale, politica e persino diplomatica. A confermarlo è il nuovo Behavior Change Report di YouGov, uno studio semestrale che ha coinvolto oltre 15.000 acquirenti in 21 paesi europei. La fotografia che emerge è che i consumatori non sono solo più consapevoli, ma sempre più spesso si comportano come “attivisti silenziosi”. Usando la spesa quotidiana per affermare identità , orientamenti e giudizi geopolitici. Italiani, consumatori consapevoli e patriottici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il carrello geopolitico che cambia le scelte di consumo