Il capolavoro di questo dramma psicologico svela il suo fascino nella scena di apertura inquietante

Le prime scene di un programma televisivo rivestono un ruolo cruciale nel catturare immediatamente l'attenzione del pubblico. In un'epoca in cui le capacità di concentrazione si riducono e il tempo dedicato alla visione si accorcia, i primi cinque minuti devono andare oltre la semplice funzione di intrattenimento. Le sequenze d'apertura più efficaci sono quelle capaci di risvegliare lo spettatore, suscitare curiosità o anche commuoverlo prima che la narrazione entri nel vivo. l'importanza della scena iniziale nella narrazione televisiva. Come la prima scena definisce il tono e l'emotività. Tra gli esempi più significativi, spicca la serie The Leftovers, che in meno di tre minuti riesce a comunicare tutto ciò che rappresenta.

