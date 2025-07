Il cantautore irpino Fabrizio Russo vince il Premio Bruno Lauzi

Si chiama Fabrizio Russo, è un cantautore irpino ed è stato il piĂą giovane tra i finalisti della XVI edizione del Premio Anacapri “Bruno Lauzi – Canzone d’Autore”. Ma questo non gli ha impedito di lasciare il segno: con la sua composizione ha conquistato la giuria, portandosi a casa il premio per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: premio - cantautore - irpino - fabrizio

Premio cantautore siciliano 2025, Cefalù diventa un palcoscenico internazionale per la musica d’autore - L'Associazione Siciliana Musica per l'Uomo è lieta di annunciare l'apertura ufficiale delle iscrizioni per il Premio Cantautore Siciliano 2025, un concorso che avrà luogo il 1 giugno 2025 all'interno del prestigioso Festival dei Cantautori, che si terrà presso il Teatro Comunale di Cefalù.

Premio Grotte di Frasassi al cantautore Ibisco - Le Grotte di Frasassi celebrano la grande musica d’autore a Musicultura con la consegna del Premio "Grotte di Frasassi" a Ibisco, uno degli otto vincitori del Festival 2025, sul palco dello Sferisterio di Macerata durante la prima delle due serate finali della XXXVI edizione del Festival condotte da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio in diretta su Rai Radio 1.

Neno: «Le mie Canzoni per gli amici raccontano chi sono» – Intervista esclusiva al cantautore torinese finalista del Premio Bindi 2025 - Neno, al secolo Stefano Farinetti, è tra i protagonisti più interessanti della nuova scena cantautorale italiana.

Il cantautore irpino Fabrizio Russo vince il Premio Bruno Lauzi; SELENIO, “Credo davvero che il fiume sia meglio del mare”: EP d’esordio per il cantautore irpino.

Premio Fabrizio De André: il nuovo appuntamento è nel Lazio - format “E ti piace lasciarti ascoltare”, dedicato alla ricerca e all’incontro di nuovi talenti. Lo riporta rockol.it