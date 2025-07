il calvario di damian

Ce lo ricordiamo tutti il Damian che incassa la valigetta a Wrestlemania 40? Ci ricordiamo il “Pop” che riservò il pubblico in quella occasione (e per l’incasso, e per Priest stesso)? Rammentiamo tutto quanto “over” fosse l’ex leader spirituale del Judgment Day col titolo alla vita? E quanto sembrava che la federazione volesse puntare su di lui in futuro? Cosa è successo in questi 15 mesi? Perché, oggi, Priest è già trattato come un campione che ha fatto il suo tempo? Sarà l’età? Sarà il parterre maschile troppo affollato? Sarà che la WWE ha già perso interesse in lui? Mistero della fede. Il motivo di questo declassamento non si sa, ma si possono tracciare le varie tappe che hanno portato un idolo del pubblico a lottare (non sempre) in match di secondo piano con i nuovi arrivi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

