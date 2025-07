C’è una casa automobilistica che forse ha scoperto come fare affari nell’era dei dazi e delle guerre commerciali incrociate tra Usa e Cina. Chevrolet, storico marchio automobilistico statunitense che appartiene ed è controllato da General Motors (Gm), produce ancora alcuni suoi veicoli in Cina. Da qui li esporta all’estero: non negli Stati Uniti, che hanno imposto dazi ingenti sui beni Made in China, ma in tanti altri Paesi dove la richiesta di auto low cost è in continua crescita. In Messico, per esempio, la Chevrolet Aveo è in vendita a circa 17.000 dollari. Perché un prezzo così ridotto rispetto a tante altre utilitarie in commercio? Semplice: è stata costruita in Cina, dove manodopera e componenti a basso costo consentono alle aziende di sfornare auto più economiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il boom delle Chevrolet, le auto Usa low cost e… Made in China