Il blackout di Starlink arriva con un pessimo tempismo | l'impero tech di Musk sta vacillando?

Il blackout arriva in un periodo delicato per le aziende di Musk. Testa ha registrato un calo delle vendite del 13,5% nel secondo trimestre del 2025, mentre XAI sta rincorrendo Google e OpenAI. Ora Starlink in tilt solleva nuovi dubbi sull'affidabilitĂ della rete. 🔗 Leggi su Fanpage.it