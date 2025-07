Il bilancio di Valles

Partono i titoli di coda su Valles. Il ritiro del Bologna si consuma tra gli applausi del pubblico e con un Vincenzo Italiano che √® il volto della soddisfazione: "Non mi aspettavo tante intensit√† e cos√¨ tanto entusiasmo da parte dei miei ragazzi. Evidentemente la Coppa Italia ci ha lasciato la consapevolezza di essere forti e di poter stupire ancora". In queste due settimane, il tecnico rossobl√Ļ ha potuto lavorare con il gruppo al completo, a parte l'infortunio di Ndoye e le lungodegenze di Odgaard e Dalling: tutti e tre comunque presenti per l'ultimo allenamento. "Sono davvero felicissimo di come abbiamo lavorato", sottolinea Italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio di Valles

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» - Milan Bologna, parla il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone" - Vincenzo Italiano si gode la vittoria della Coppa Italia. L`allenatore del Bologna ha dichiarato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per.

Milan-Bologna 0-1, Italiano: ‚ÄúDopo tante delusioni, vittoria meritata‚ÄĚ - Vincenzo Italiano, allenatore rossobl√Ļ, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025

Immobile a un passo dal Bologna: i dettagli dell'accordo Era nato tutto da un no. A volte le grandi storie cominciano proprio così: eppure nel giro di ancora qualche consultazione, Vincenzo Italiano può avere il suo nuovo attaccante "pronto subito" e che possa

Bologna, Italiano: Stupito dall'entusiasmo del gruppo. Immobile ha il fisico di un ragazzino, Berna non √® ancora al top, ma arriver√†; Italiano: ‚ÄúBilancio positivo, la concorrenza rende forti. Mercato? Lungo e imprevedibile‚ÄĚ; Bologna, Italiano: ‚ÄúNon mi aspettavo questo entusiasmo! Immobile sta bene‚ÄĚ.

Italiano: ‚ÄúBilancio positivo, la concorrenza rende forti. Mercato? Lungo e imprevedibile‚ÄĚ - Significa arrivare più pronti al via della stagione, soprattutto se il mercato non si dovesse rise ... Come scrive msn.com

