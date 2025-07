Il bilancio consuntivo di Casa Ascoli per il 2024 si chiude ancora con una perdita, di circa 50mila euro, ma nettamente inferiore a quelle registrate negli anni passati e, grazie anche agli sviluppi del primo semestre di quest’anno, con quelle che sembrano prospettive positive per il futuro. Sempre che le Istituzioni coinvolte, ossia Comune di Massa, Regione Toscana e Asl Toscana nord ovest, garantiscano gli impegni presi nel tempo. Impegni che, peraltro, si stanno concretizzando in queste settimane con gli atti formali che segnano il passaggio delle proprietĂ fra Asl e Casa Ascoli (padiglione Bechini ed ex Scuola infermieri all’Asl, Rsa PelĂą a Casa Ascoli), con conguagli economici (circa 500mila euro) a favore di quest’ultima, elementi che sono la base per far funzionare il piano industriale di risanamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bilancio di Casa Ascoli. Chiusura ancora in perdita ma i conti migliorano. E il futuro fa ben sperare