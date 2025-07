Il bagno coi fratellini poi la tragedia | morta così a 12 anni dolore immenso in Italia

Una giornata al mare si è trasformata in tragedia lungo la Riviera nord di Pescara, dove una bambina di 12 anni ha perso la vita dopo essere scomparsa in acqua. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i ripetuti tentativi di rianimarla, per la giovane non c’è stato nulla da fare. La conferma ufficiale è arrivata dai Vigili del Fuoco con una nota diffusa nella serata di lunedì: “Non abbiamo potuto fare di più. Malgrado il recupero fatto dai nostri sommozzatori e il tentativo di rianimazione, la piccola è purtroppo deceduta. Ne diamo conferma con grande dolore”. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bambina si era tuffata in mare insieme a due fratelli mentre la loro baby-sitter era impegnata a badare al fratellino più piccolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il bagno coi fratellini, poi la tragedia: morta così a 12 anni, dolore immenso in Italia

Un tranquillo pomeriggio d'estate si è trasformato in tragedia sulla riviera nord di Pescara. Una bambina di 12 anni è morta annegata mentre stava facendo il bagno al mare. L'allarme è scattato poco prima delle 18 di giovedì 24 luglio, nello specchio d'acqua a Vai su Facebook

Pescara - Grande dolore per Fatime, la 12enne morta mentre faceva il bagno con i fratellini - Il bagno tutti insieme, i giochi in acqua, quella spensieratezza che solo i bambini hanno quando sono al mare. Scrive veratv.it