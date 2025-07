ifa 2025 di berlino un must per tutti gli operatori intelligenti e una bella gita per tutti gli appassionati curiosi

I padiglioni della grande fiera dell'innovazione di Berlino, l'IFA 2025, saranno aperti a operatori e pubblico dal 5 al 9 di settembre. Sarà l'occasione per i retailer più attenti per fare scouting di nuove categorie e prodotti e per incontrare la comunità degli operatori. Per gli utenti finali, invece, l'occasione per unire una visita a Berlino con un salto nel futuro dell'hi-tech. 🔗 Leggi su Dday.it

